Nicolás Jarry vs Dino Prizmic: Hora y dónde ver EN VIVO partido por Chile Open - Chilevisión

Nicolás Jarry (155°) hace su esperado debut en el Chile Open, chocando este lunes ante el croata Dino Prizmic (120°) por la primera ronda.

El Príncipe es uno de los cinco nacionales que tiene el esperado torneo de tenis, apostando a terminar con su mala racha frente al europeo que superó la qualy.

Además de disputar el cuadro de individuales, el santiaguino jugará el dobles junto a su hermano Diego, actual 1.457° del ranking ATP.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Nicolás Jarry vs Dino Prizmic?

El partido de Nicolás Jarry ante Dino Prizmic, válido por la primera ronda del Chile Open, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, el choque será emitido por las plataformas de streaming HBO MAX y el sitio oficial del torneo.

Hora del partido entre Jarry y Prizmic por Chile Open

El compromiso por la fase inicial del ATP 250 de Santiago inicia no antes de las 20:00 horas de Chile este lunes 23 de febrero.

El escenario es el Court Central Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo, sede del tradicional certamen de tenis.