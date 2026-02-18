Chile Open 2026: Conoce las fechas, dónde comprar entradas y tenistas confirmados - Chilevisión

El Chile Open 2026 aterriza en la Región Metropolitana con el circuito ATP 250, que se disputará en la arcilla Club Deportivo San Carlos de Apoquindo, donde tanto representantes nacionales como tenistas alrededor del mundo buscarán la victoria.

Este es el certamen más esperado del verano por los fanáticos del tenis en Chile y se jugará en Las Condes. La organización ya dio a conocer la entry list para disputar la edición de este año.

¿Cuándo empieza el Chile Open?

El evento deportivo empieza este sábado 21 de febrero y cuenta con nueve fechas desde la fase de clasificación hasta la gran final.

Sábado 21 de febrero: Primera ronda de Qualy.

de febrero: Primera ronda de Qualy. Domingo 22 de febrero: Segunda ronda de Qualy.

de febrero: Segunda ronda de Qualy. Lunes 23 de febrero: Primera ronda Cuadro Principal.

de febrero: Primera ronda Cuadro Principal. Martes 24 de febrero: Primera ronda Cuadro Principal.

de febrero: Primera ronda Cuadro Principal. Miércoles 25 de febrero: Segunda ronda Cuadro Principal.

de febrero: Segunda ronda Cuadro Principal. Jueves 26 de febrero: Segunda ronda Cuadro Principal.

de febrero: Segunda ronda Cuadro Principal. Viernes 27 de febrero: Cuartos de final Cuadro Principal.

de febrero: Cuartos de final Cuadro Principal. Sábado 28 de febrero: Semifinales Cuadro Principal y final Dobles.

de febrero: Semifinales Cuadro Principal y final Dobles. Domingo 1 de marzo: Final Cuadro Principal

¿Dónde conseguir entradas?

Puedes conseguir las entradas para la Qualy el sábado 21 y domingo 22 totalmente gratis haciendo click en este enlace.

La venta general de entradas para el resto de los días se puede comprar por la página de ticketmaster.

No habrá venta de entradas en el estadio, ya que solo habrá venta digital de tickets.

¿Qué tenistas participarán?

Para este certamen participarán 3 de las mejores raquetas nacionales.

Alejandro Tabilo (79º)

Cristian Garin (82º) que ingresarán directamente al Cuadro principal

que ingresarán directamente al Cuadro principal Nicolás Jarry (133º) asistirá tras recibir una invitación (Wild Card) de la organización

El resto de la lista la completan:

Francisco Cerúndolo (21), Argentina.

Luciano Darderi (25), Italia.

Sebastián Báez (36), Argentina.

Camilo Ugo Carabelli (49), Argentina

Alexandre Müller (52), Francia.

Matteo Berrettini (57), Italia.

Tomás Etcheverry (62), Argentina.

Francisco Comesaña (68), Argentina.

Pedro Martínez (71), España.

Mariano Navone (74), Argentina.

Juan Manuel Cerúndolo (87), Argentina.

Emilio Nava (89), Estados Unidos.

Laslo Djere (92), Serbia.

Carlos Taberner (99), España.

Ignacio Buse (100), Perú.

El italiano Lorenzo Sanego (40), una de las figuras más atractivas del certamen, anunció que no participará en esta ocasión.