Chile Open 2026: Conoce las fechas, dónde comprar entradas y tenistas confirmados - Chilevisión

El Chile Open arranca con 3 de los mejores tenistas nacionales, además de las mejores raquetas a nivel mundial. Conoce las fechas clave del certamen y dónde conseguir las entradas.
Miércoles 18 de febrero de 2026 | 18:36
El Chile Open 2026 aterriza en la Región Metropolitana con el circuito ATP 250, que se disputará en la arcilla Club Deportivo San Carlos de Apoquindo, donde tanto representantes nacionales como tenistas alrededor del mundo buscarán la victoria.
Este es el certamen más esperado del verano por los fanáticos del tenis en Chile y se jugará en Las Condes. La organización ya dio a conocer la entry list para disputar la edición de este año.
El evento deportivo empieza este sábado 21 de febrero y cuenta con nueve fechas desde la fase de clasificación hasta la gran final.
Puedes conseguir las entradas para la Qualy el sábado 21 y domingo 22 totalmente gratis haciendo click en este enlace.
La venta general de entradas para el resto de los días se puede comprar por la página de ticketmaster.
No habrá venta de entradas en el estadio, ya que solo habrá venta digital de tickets.
Para este certamen participarán 3 de las mejores raquetas nacionales.
El resto de la lista la completan:
Luciano Darderi (25), Italia.
Sebastián Báez (36), Argentina.
Camilo Ugo Carabelli (49), Argentina
Alexandre Müller (52), Francia.
Matteo Berrettini (57), Italia.
Tomás Etcheverry (62), Argentina.
Francisco Comesaña (68), Argentina.
Pedro Martínez (71), España.
Mariano Navone (74), Argentina.
Juan Manuel Cerúndolo (87), Argentina.
Emilio Nava (89), Estados Unidos.
Laslo Djere (92), Serbia.
Carlos Taberner (99), España.
Ignacio Buse (100), Perú.
El italiano Lorenzo Sanego (40), una de las figuras más atractivas del certamen, anunció que no participará en esta ocasión.