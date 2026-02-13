Alejandro Tabilo vs Tomás Etcheverry HOY: Hora y dónde ver EN VIVO partido ATP de Buenos Aires - Chilevisión

Alejandro Tabilo (71°) va por un nuevo desafío en el ATP 250 de Buenos Aires, chocando este viernes ante el argentino Tomás Etcheverry (54°) por los cuartos de final.

El chileno quiere seguir manteniendo el buen ritmo de los encuentros anteriores, donde venció al vigente campeón Joao Fonseca en tres sets en la ronda pasada.

De cara a este cotejo se espera un ambiente bastante hostil para el zurdo, teniendo en cuenta que se mide a uno de los créditos locales.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alejandro Tabilo vs Tomás Etcheverry?

El partido de Alejandro Tabilo ante Tomás Etcheverry será transmitido en vivo y online por la plataforma Disney +.

Para poder ver el choque por el ATP de Buenos Aires, debes estar suscrito al plan premium de la plataforma y entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Tabilo y Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

El duelo del nacional contra el trasandino inicia a las 13:00 horas de Chile de este viernes 13 de febrero, disputándose en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Historial de enfrentamientos entre Alejandro Tabilo y Tomás Etcheverry

Este es el primer cruce entre ambos tenistas. Anteriormente sólo se enfrentaron a nivel de Futuros con una victoria para cada uno.