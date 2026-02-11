Alejandro Tabilo vs Joao Fonseca: Hora y dónde ver EN VIVO partido por ATP de Buenos Aires - Chilevisión

Alejandro Tabilo (71°) quiere seguir avanzando en el ATP 250 de Buenos Aires, midiéndose este miércoles al brasileño Joao Fonseca (33°).

Por la segunda ronda del torneo argentino, el chileno enfrenta al vigente campeón y uno de los favoritos a meterse en instancias definitivas.

El chileno apuesta a mantener el buen ritmo que lo llevó a derrotar al trasandino Facundo Díaz Acosta (285°) en la primera fase.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alejandro Tabilo ante Joao Fonseca?

El partido de Alejandro Tabilo ante Joao Fonseca será transmitido en vivo y online por la plataforma de streaming Disney + en su plan Premium.

Para poder ver el cotejo es obligación tener usuario y clave. En caso contrario, puedes crearla en muy pocos minutos.

Hora del partido entre Tabilo y Fonseca por el ATP de Buenos Aires

El choque del nacional contra el carioca comienza no antes de las 18:30 horas de Chile de este miércoles 11 de febrero.

El escenario es el Court Guillermo Vilas, cancha principal del Buenos Aires Lawn Tennis Club.