 Alejandro Tabilo vs Joao Fonseca: Hora y dónde ver EN VIVO partido por ATP de Buenos Aires - Chilevisión
Alejandro Tabilo vs Joao Fonseca: Hora y dónde ver EN VIVO partido por ATP de Buenos Aires

Por la segunda ronda del ATP 250 de Buenos Aires, Alejandro Tabilo tiene un desafío de marca mayor al enfrentar al brasileño Joao Fonseca.

Miércoles 11 de febrero de 2026 | 14:36

Alejandro Tabilo (71°) quiere seguir avanzando en el ATP 250 de Buenos Aires, midiéndose este miércoles al brasileño Joao Fonseca (33°).

Por la segunda ronda del torneo argentino, el chileno enfrenta al vigente campeón y uno de los favoritos a meterse en instancias definitivas.

El chileno apuesta a mantener el buen ritmo que lo llevó a derrotar al trasandino Facundo Díaz Acosta (285°) en la primera fase.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alejandro Tabilo ante Joao Fonseca?

El partido de Alejandro Tabilo ante Joao Fonseca será transmitido en vivo y online por la plataforma de streaming Disney + en su plan Premium.

Para poder ver el cotejo es obligación tener usuario y clave. En caso contrario, puedes crearla en muy pocos minutos.

Hora del partido entre Tabilo y Fonseca por el ATP de Buenos Aires

El choque del nacional contra el carioca comienza no antes de las 18:30 horas de Chile de este miércoles 11 de febrero.

El escenario es el Court Guillermo Vilas, cancha principal del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

