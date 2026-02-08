Super Bowl 2026: Horario en Chile y dónde ver EN VIVO la final de la NFL - Chilevisión

El partido de fútbol americano más esperado se realiza en California, donde los New England Patriots y Seattle Seahawks se miden en un evento que incluye un show con grandes artistas.
Domingo 8 de febrero de 2026 | 13:10
El evento deportivo más importante de Estados Unidos se realiza este domingo, día en que se disputa el Super Bowl LX 2026 de la NFL entre New England Patriots y Seattle Seahawks.
El partido de fútbol americano más emblemático celebra su edición 60° en el Levi´s Stadium de Santa Clara, California, donde además hay importantes artistas musicales que acompañan la jornada.
El Super Bowl LX, que protagonizan New England Patriots y Seattle Seahawks, será transmitido en vivo por el canal de ESPN en televisión.
Además, este evento será emitido de manera online por la plataforma de streaming Disney +, el que es exclusivo para los que tengan el Plan Premium.
El esperado compromiso por la NFL comienza a las 20:30 horas de Chile de este domingo 8 de febrero.
Por otro lado, el horario del show de medio tiempo depende de la duración del encuentro, pero se espera que comience alrededor de las 21:30, hora chilena.
El artista elegido en esta ocasión es el puertorriqueño Bad Bunny., mientras que Brandi Carlile, Coco Jones, Charlie Puth y Green Day animan la previa del cotejo.