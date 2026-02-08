Super Bowl 2026: Horario en Chile y dónde ver EN VIVO la final de la NFL - Chilevisión

El evento deportivo más importante de Estados Unidos se realiza este domingo, día en que se disputa el Super Bowl LX 2026 de la NFL entre New England Patriots y Seattle Seahawks.

El partido de fútbol americano más emblemático celebra su edición 60° en el Levi´s Stadium de Santa Clara, California, donde además hay importantes artistas musicales que acompañan la jornada.

¿Dónde ver EN VIVO el Super Bowl LX?

El Super Bowl LX, que protagonizan New England Patriots y Seattle Seahawks, será transmitido en vivo por el canal de ESPN en televisión.

Además, este evento será emitido de manera online por la plataforma de streaming Disney +, el que es exclusivo para los que tengan el Plan Premium.

Hora del partido entre Patriots y Seahawks por el Super Bowl LX

El esperado compromiso por la NFL comienza a las 20:30 horas de Chile de este domingo 8 de febrero.

Por otro lado, el horario del show de medio tiempo depende de la duración del encuentro, pero se espera que comience alrededor de las 21:30, hora chilena.

El artista elegido en esta ocasión es el puertorriqueño Bad Bunny., mientras que Brandi Carlile, Coco Jones, Charlie Puth y Green Day animan la previa del cotejo.