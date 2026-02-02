Bad Bunny y Billie Eilish arremeten contra la policía migratoria de EEUU en los Grammys 2026 - Chilevisión

La 68° edición de los premios a la música fueron la instancia perfecta para que los artistas alzaran la voz por las muertes a manos de miembros de ICE.

Bad Bunny y Billie Eilish alzaron la voz en contra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) durante la ceremonia de premiación de los Grammys de este domingo.

Los dos artistas fueron de los ganadores de la noche y usaron sus discursos en la 68° edición de estos premios para mostrar que la industria musical no es indiferente a la realidad política que rodea a norteamérica.

El descargo de Bad Bunny y Billie Eilish

Cuando el cantante Bad Bunny se aproximó al escenario para recibir el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana, partió su discurso con una frase corta pero potente: "Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE".

Acompañado de una fuerte ovación el puertorriqueño agregó: "No somos salvajes, no somos animales... Somos humanos y somos americanos".

"Lo único más poderoso que el odio, es el amor. Si peleamos, tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia", finalizó.

En tanto que la cantante estadounidense Billie Eilish también hizo pública su opinión sobre la política migratoria de Trump, tomando el momento de su discurso al recibir el premio a Mejor Canción del Año.

"Nadie es ilegal en tierra robada. Que se joda el ICE", fueron las palabras que la intérprete de Wildflower quiso expresar en dicha ceremonia.

Los discursos de los artistas surgen tras dos muertes de ciudadanos estadounidenses por disparos de miembros de ICE: Renee Good (7 de enero) y Alex Pretti (24 de enero), ambos en Minnesota.