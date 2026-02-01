Premios Grammy 2026: Dónde y a qué hora ver en vivo la transmisión del evento musical desde Chile - Chilevisión

Llegó el gran día para los fánaticos de la música y el mundo del espectáculo, puesto que esta noche se llevará a cabo la 68.ª edición de los Grammy. A continuación te detallamos sus horarios y dónde ver la transmisión desde Chile.

Durante la noche de este domingo, se realizará la edición 68.ª de los Premios Grammy, que reunirá a algunos de los artistas más escuchados de la última década.

La ceremonia será conducida nuevamente por el actor y comediante Trevor Noah, quien asumirá como anfitrión por sexto año consecutivo.

Entre los shows confirmados destacan Lady Gaga, Bruno Mars, Justin Bieber, Rosé de Black Pink, Tyler, The Creator y Sabrina Carpenter, además de otros artistas.

Mientras que algunos nombres encargados de presentar premios serán Karol G, Harry Styles, Charli XCX y Doechii.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Fecha, hora y lugar de los Grammy 2026

La entrega de los Premios Grammy 2026 se realizará este sábado 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

Ceremonia principal : comenzará a las 22:00 horas en Chile.

Alfombra roja: Iniciará dos horas antes, es decir, a las 20:00 horas en Chile, con la llegada de los nominados e invitados especiales.

Grammy 2026: Dónde ver en vivo la transmisión del evento musical

Desde Chile, los Grammy se podrán ver en vivo a través de la transmisión oficial que estará a cargo del canal TNT en televisión por cable y de la plataforma de streaming HBO Max.

Además, la alfombra roja y la ceremonia podrán seguirse a través de redes sociales y medios digitales especializados que cubrirán el evento en tiempo real.