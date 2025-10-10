VIDEO | Captan momento exacto de fuerte agresión a Billie Eilish en pleno concierto - Chilevisión

Un gran susto fue lo que vivió la artista Billie Eilish en su más reciente concierto, llevado a cabo en el Kaseya Center, en Miami, Estados Unidos.

Y es que la cantante de 23 años fue agredida por un grupo de fanáticos durante su presentación.

Según se aprecia en videos en redes sociales, el concierto transcurría con normalidad cuando Billie Eilish se desplazaba por el espacio que separa al escenario de las primeras filas.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Es en ese contexto que, mientras saludaba a sus fans, uno de los asistentes del público la agarra y arrastra bruscamente hacia las vallas ante la mirada atónita del resto de los presentes.

La escena, que dura apenas unos segundos, termina con la artista siendo socorrida por personal de seguridad para reincorporarse al espectáculo, no sin antes reaccionar con una mirada claramente molesta.

Billie Eilish se encuentra recorriendo Estados Unidos en el marco de su gira Hit Me Hard and Soft: The Tour.

Mira acá los videos del momento:

A Billie Eilish “fan” grabbed the singer at her latest concert. pic.twitter.com/QGC3ptFvTd — Pop Crave (@PopCrave) October 10, 2025