Festival de la Astronomía 2026 gratis en Vallenar: Feria científica, planetario móvil y observación solar

Esta jornada científica es abierta a todo público, sin inscripción previa y contempla una serie de experiencias diseñadas para acercar la astronomía de manera didáctica e inclusiva a toda la comunidad.

Este fin de semana tendrá lugar en Vallenar el imperdible Festival de la Astronomía 2026, organizado por el Observatorio Las Campanas (LCO) junto al Telescopio Magallanes Gigante y el municipio de la ciudad.

Esta jornada científica, que será abierta a todo público y sin inscripción previa, contempla una serie de experiencias diseñadas para acercar la astronomía de manera didáctica e inclusiva a toda la comunidad.

La programación incluirá también observación solar segura con telescopios especializados, charlas científicas abiertas al público y una feria científica escolar en la que estudiantes compartirán sus proyectos y experiencias en el ámbito de la ciencia y la astronomía.

¿Cuándo y dónde es el Festival de la Astronomía?

Este Festival se realiza en el contexto del Día de la Astronomía, iniciativa organizada a nivel nacional por la Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS), el Planetario de la Universidad de Santiago y el Programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia.

Fecha: La actividad se realizará este sábado 21 de marzo Horario: Entre las 15:00 y las 21:00 horas Lugar: Gimnasio Techado Honorio Mieres (Brasil 801, Vallenar)



Este día además marca el inicio de la convocatoria abierta para que escuelas de la Región de Atacama puedan inscribirse y recibir la visita del Laboratorio Móvil “Conciencia Astronomía” en sus establecimientos. La inscripción está disponible en este formulario.

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Siete estaciones para vivir la astronomía

La jornada contempla el Laboratorio Móvil “Conciencia Astronomía”, que ofrecerá experimentos científicos interactivos que permitirán aprender haciendo, mientras que el Planetario Móvil brindará una experiencia audiovisual inmersiva para explorar el universo en 360 grados.

Además, el programa Universo Expansivo, impulsado por el Telescopio Magallanes Gigante, permitirá a los asistentes aprender sobre astronomía a través de los sentidos, gracias a un Kit táctil especialmente diseñado para explorar conceptos astronómicos. Este material permite también que personas con discapacidad visual experimenten estos conceptos de forma multisensorial.

Todo ello, junto a diversos stands astronómicos de las instituciones participantes, donde se dará a conocer el trabajo científico que se realiza en la región y el país. La programación incluirá también observación solar segura con telescopios especializados, charlas científicas abiertas al público y una feria científica escolar.

“Es fundamental para nosotros compartir nuestros descubrimientos con los habitantes de Atacama, para que estén orgullosos de la calidad mundial de los cielos oscuros de su región, y para poder inspirar a niños y jóvenes que se transformarán en futuros líderes de la ciencia y la ingeniería”, declaró Guillermo Blanc, Director del Observatorio Las Campanas.