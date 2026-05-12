12/ 05/ 2026 09:00

La Entrevista | Capítulo 83 | Andrea Elliot

Hoy en la entrevista recibimos a Andrea Elliot, destacada periodista de investigación del New York Times. De madre chilena y padre estadounidense, ella define su trabajo como periodismo inmersivo. Durante 10 años documentó la vida de una niña afroamericana que vivía en un albergue en Nueva York junto a su familia y que plasmó en el libro que hoy nos presenta, Niña Invisible, obra que le valió el Premio Pulitzer y que se publica por primera vez en español.