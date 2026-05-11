Emergencia en mall de Los Dominicos: Fuego en restaurante activa alarma y obliga evacuación de clientes

De acuerdo a testigos, la primera alerta se generó producto del humo y un fuerte olor a quemado.

Una emergencia se desarrolla en el Mallplaza de Los Dominicos, donde se generó un incendio al interior del recinto.

Las llamas habrían iniciado en un restaurante ubicado en el tercer piso del centro comercial.





De acuerdo a testigos, la primera alerta se generó producto del humo y un fuerte olor a quemado.

Tras decretar la alarma, tanto clientes como trabajadores debieron ser evacuados.

En desarrollo…