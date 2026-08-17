Inicia pago de compensación por colusión de medicamentos: Revisa si eres uno de los beneficiarios

El pago reparatorio llega tras una demanda iniciada por el Sernac tras la colusión en el precio de un listado de 200 medicamentos de Farmacias Ahumada ocurrida entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció la apertura del proceso de pago de la compensación por colusión de medicamentos, esto, tras una demanda colectiva presentada por la entidad y las asociaciones Conadecus, Odecu y Fojucc.

Este pago se enmarca en un acuerdo conciliatorio alcanzado con Farmacias Ahumada en agosto del año 2025, tras una demanda por la colusión en el precio de un listado de 200 medicamentos ocurrida entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.

El acuerdo estableció la compensación a dos grupos de consumidores: Uno denominado de “interés colectivo”, que incluyó a 17.652 personas, y otro llamado “difuso”, que agrupa a 7.833 menores pertenecientes a familias vulnerables.

Quiénes reciben la compensación

Si bien el primer grupo de consumidores ya recibió la transferencia de dinero, la compensación al segundo grupo, llamado “difuso”, comenzó a ser entregada el pasdado 7 de agosto a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

De acuerdo con Sernac, el dinero se repartirá a familias que reciben el bono por Control Niño Sano de forma mensual, quienes obtendrán un monto de $45.030 por cada menor.

Los requisitos para recibir la compensación son los siguientes:

Haber figurado como registrado con el Bono por Control Niño Sano en el mes de junio de 2025

Que el beneficio haya sido emitido para ser cobrado por un integrante vigente del Programa Chile Seguridades y Oportunidades (SSyOO) en el mes de junio de 2025

Mantener condición de vigencia en el programa Chile Seguridades y Oportunidades al mes en que se ejecute el pago (agosto de 2026)





¿Por qué se decidió por estos dos grupos de beneficiarios?

Las partes involucradas establecieron estos dos grupos de consumidores considerando una serie de variables, entre ellas, el tiempo transcurrido desde la colusión, más de 18 años, buscando determinar de la manera “más fiel” posible aquellas personas que habrían sido afectadas por la colusión.

En el caso del denominado de “interés colectivo”, se incluyó al universo de afectados directamente por el alza de precios, ha sido proporcionada por FASA al SERNAC, en base a los registros históricos disponibles a esta fecha.

Respecto del segundo grupo, denominado de “interés difuso”, la decisión de las partes de beneficiar a quienes reciben el bono por Control Niño Sano responde a que se trata de familias vulnerables con menores de 6 años bajo su cuidado y que demuestren estar al día con el control de salud del infante, fomentando incentivar una actitud responsable.