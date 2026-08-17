Mujeres trabajadoras pueden recibir hasta $678 mil en agosto: Revisa los requisitos
Mujeres de entre 25 y 59 años de edad pueden acceder al pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer, que se entregará por última vez durante este mes.
Durante agosto las mujeres pueden acceder al pago anual que entrega el Bono al Trabajo de la Mujer.
El beneficio se entrega a mujeres entre 25 años y 59 años, 11 meses de edad, como un incentivo económico para mejorar sus ingresos.
Las beneficiarias pueden elegir la modalidad de pagos mensuales o único pago anual, monto que se entrega durante este mes.
Cabe recordar que esta es la última instancia en la que se entregará el BTM, debido a la entrada en vigencia de la nueva Ley del Subsidio Unificado al Empleo (SUE).
Montos que entrega el Bono al Trabajo de la Mujer
El monto que se entrega a las beneficiarias se calcula en base a tres tramos según la renta que percibieron durante el 2025:
- A: Si tu renta anual en 2025 fue igual o inferior a $3.390.130, recibirás desde $1 a $678.028
- B: Si tu renta anual en 2025 fue de entre $3.390.139 y $4.237.674, recibirás cerca de $678.028
- C: Si tu renta anual en 2025 fue de entre $4.237.674 y $7.627.812, recibirás desde $678.028 a $1
Requisitos para recibir el BTM 2026
- Tener entre 25 y 59 años de edad (59 años con 11 meses).
- Estar trabajando de manera dependiente o independiente.
- Pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población (según Registro Social de Hogares).
- Pago anual: Para recibir pago anual debe percibir una renta bruta anual inferior a $$7.948.180.
- Tener cotizaciones al día.
- No trabajar en una Institución del Estado (municipios incluidos) o una empresa privada que reciba aporte estatal superior o igual al 50%.
- No registrar una solicitud vigente en el Bono al Empleo Joven.