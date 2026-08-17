Mujeres de entre 25 y 59 años de edad pueden acceder al pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer, que se entregará por última vez durante este mes.

Durante agosto las mujeres pueden acceder al pago anual que entrega el Bono al Trabajo de la Mujer.

El beneficio se entrega a mujeres entre 25 años y 59 años, 11 meses de edad, como un incentivo económico para mejorar sus ingresos.

Las beneficiarias pueden elegir la modalidad de pagos mensuales o único pago anual, monto que se entrega durante este mes.

Cabe recordar que esta es la última instancia en la que se entregará el BTM, debido a la entrada en vigencia de la nueva Ley del Subsidio Unificado al Empleo (SUE).

Montos que entrega el Bono al Trabajo de la Mujer

El monto que se entrega a las beneficiarias se calcula en base a tres tramos según la renta que percibieron durante el 2025:

A: Si tu renta anual en 2025 fue igual o inferior a $3.390.130, recibirás desde $1 a $678.028

B: Si tu renta anual en 2025 fue de entre $3.390.139 y $4.237.674, recibirás cerca de $678.028

C: Si tu renta anual en 2025 fue de entre $4.237.674 y $7.627.812, recibirás desde $678.028 a $1





Requisitos para recibir el BTM 2026