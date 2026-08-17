Actualizan estado de salud: Encuentran a exconcejala de Graneros Thae Loiza en pleno centro de Santiago

Según informaron de forma preliminar desde la PDI, se le tomó declaración a la mujer y se constató que se encontraba buenas condiciones físicas y de salud.

Luego de 12 días desaparecida, la tarde de este lunes fue hallada Thae Loiza, exconcejala de Graneros.

De acuerdo a información de la Policía de Investigaciones (PDI), la mujer fue encontrada en la comuna de Santiago, región Metropolitana.

Su ubicación fue posible gracias al trabajo en conjunto de la Brigada de Homicidios de Rancagua junto a la Brigada de Ubicación de Personas en la región Metropolitana.





Tras las diversas dilengicas investigativas en el centro de Santiago, Loiza fue hallada específicamente en calle Huérfanos con Bandera .

Luego de eso, según el subprefecto Juan Reyes, Jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, se le tomó declaración para conocer las circunstancias de su desaparición “encontrándose en buenas condiciones físicas y de salud”.

“Posteriormente, ella volvió a la vía pública donde se encontraba“, indicó.

La autoridad policial también indicó que tras el procedimiento, se dio cuenta de los antecedentes al Ministerio Público y a su familia.

Cabe recordar que la mujer fue vista por última vez el 5 de agosto, cuando salió de un departamento en la comuna de Ñuñoa donde se hospedaba junto a una amiga.

Tras no lograr contacto con ella, su familia formalizó la denuncia por presunta desgracia ante Carabineros de Graneros.

Investigación por presunto uso de licencia

Thae Loiza era investigada por la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins por el presunto uso de al menos diez licencias médicas falsas, durante su periodo como concejala de Graneros.

Estos documentos habrían sido emitidos desde 2019 con el objetivo de percibir sus remuneraciones pese a no presentarse en su lugar de trabajo.