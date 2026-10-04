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AHORA | Hallan cuerpo calcinado en las cercanías del río Maipo en San Bernardo

Fiscalía ECOH y PDI se encuentran realizando las diligencias investigativas en el lugar de los hechos.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

La tarde de este sábado, se dio a conocer el hallazgo de un cadáver en las cercanías del río Maipo, en San Bernardo.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el cuerpo se encontraría calcinado al interior de un vehículo quemado. 

En estos momentos, Fiscalía ECOH trabaja en el lugar junto a detectives de la Policía de Investigaciones (PDI).

Noticia en desarrollo…

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