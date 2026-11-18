18/ 11/ 2026 22:07

Tío de Mateo Mella entregó testimonio clave por crimen de su sobrino: “Sentí un disparo al vehículo”

El Juzgado de Garantía de Toltén decretó prisión preventiva para Jesús Emilio Inostroza Aguilera, imputado por el homicidio de Mateo Mella, el adolescente de 15 años que murió tras recibir un disparo en la cabeza. A la salida del tribunal, el tío del adolescente, quien conducía el vehículo y fue testigo del homicidio, relató cómo ocurrió el incidente: “Sentí un disparo directo a mi vehículo nomás, porque ni siquiera sentí que se haya caído la luneta (del auto)”, declaró a CHV Noticias.