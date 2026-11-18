18/ 11/ 2026 22:26

VIDEO | Convierten pasarela patrimonial de Ñuñoa en riesgoso desafío de equilibrio

Registros audiovisuales captaron a un grupo de personas realizando peligrosas maniobras de equilibrio a varios metros de altura sobre la estructura de una pasarela peatonal en la Villa Frei, comuna de Ñuñoa. La situación genera inquietud entre vecinos y apoderados de la zona debido a la cercanía de jardines infantiles y colegios, además del grave riesgo que implica una posible caída tanto para los involucrados como para los automovilistas que transitan por la avenida.