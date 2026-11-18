18/ 11/ 2026 22:45

¿Cesfam o trincheras? El difícil día a día de trabajar entre puertas blindadas y botones de pánico

Un equipo de CHV Noticias registró durante una semana el trabajo de los funcionarios de siete Cesfam de la capital que han sido victimas de episodios violentos. Pudimos verificar cómo los recintos han debido atrincherarse con cortinas metálicas, ventanas y puertas blindadas; uno de ellos contaba hasta con 85 botones de pánico. Según un informe realizado durante el gobierno del expresidente Boric, nueve centros de salud se categorizaron como de extrema peligrosidad. ¿Basta con un punto fijo de Carabineros en cada Cesfam? Benjamín Contalba y María Fernanda Gándara con el reportaje.