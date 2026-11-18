El video se volvió viral y se llenó de comentarios de usuarios que reconocieron al exactor infantil, quien ya había sido detenido por robos en el tren subterráneo en 2023 y 2018.

Luis Baeza Cáceres, conocido por su rol como “Albertito” en la serie juvenil chilena BKN fue vinculado a un robo en el metro de Milán, Italia, luego de aparecer en el video de un influencer que se dedica a exponer carteristas.

El registro se viralizó en redes sociales y acumula más de 4 mil comentarios, varios de ellos señalando que se trataría de actor infantil, información que fue confirmada por CHV Noticias.

El autor del video fue Bilal Ragab, un egipcio que vive en la ciudad italiana y que acusó al chileno de ser un carterista en frente de los pasajeros del tren subterráneo. Baeza, por su parte, lo increpó violentamente y le gritó: “No me grabí, no me grabí, sapo y la…” para luego lanzarle un golpe con su mochila.





En el registro, que ya acumula más de 45 mil visualizaciones, se muestra al exactor acompañado de otro sujeto, quienes, ante la insistencia del camarógrafo de llamar a la policía, se bajaron en la siguiente estación.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el chileno es vinculado a robos en Europa: En junio de 2023, Baeza fue detenido en Barcelona, España, luego de que se difundiera un video en que sacado algo del bolso de una mujer en el metro.

De igual manera, en 2018 había sido detenido por presunto robo en el Metro de Santiago.

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