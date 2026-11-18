18/ 11/ 2026 16:23

PPD anuncia interpelación al ministro Quiroz por “paupérrimo estado” de la economía en Chile

En el Congreso, el Partido por la Democracia (PPD) anunció este miércoles una interpelación al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por el estado actual de la situación económica y laboral del país. Esto, luego de que otros parlamentarios opositores plantearan presentar una acusación constitucional en su contra. “Creemos que es el principal responsable de las malas decisiones que se están tomando, y del paupérrimo estado en materia económica y laboral de nuestro país”, expresó Raúl Soto, presidente del PPD.