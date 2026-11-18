La tercera temporada de Gran Hermano Chile sorprende con la incorporación de un recinto que no dejará nada a la imaginación. A continuación, descubre qué conseguirá el ganador de esta dinámica.

Gran Hermano Chile impactó al revelar la incorporación de la Casa de Cristal previo al estreno de la tercera temporada del programa.

Se trata de un recinto completamente transparente en el cual ingresarán cuatro desconocidos y que estará instalado en un sector muy transitado de Santiago.

¿Qué se elige en la Casa de Cristal?

En esta etapa, los participantes deberán convivir por una semana con diferentes limitaciones, siendo observados 24 horas al día por el público.

Además, la audiencia tendrá el poder de votar por su favorito y otorgarle el premio de convertirse en el primer jugador oficial en ingresar a la casa de Gran Hermano Chile.

¿Dónde se podrá ver EN VIVO?

Una vez que los cuatro participantes ingresen a la Casa de Cristal, la convivencia será en tiempo real y en 360 grados, donde no existirán escondites.

Esa señal podrá ser vista a través de la app MICHV y del canal de Chilevisión en YouTube, y podrás seguir el minuto a minuto.