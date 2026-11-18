Tras la nueva revelación de Gran Hermano Chile, queda saber en qué consiste esta nueva dinámica que trae la tercera temporada del reality de Chilevisión.

Gran Hermano Chile sorprendió al revelar que esta nueva edición contará con un nuevo recinto: la Casa de Cristal. Lugar donde se definirá al primer jugador oficial del reality.

En esta nueva dinámica, cuatro desconocidos deberán convivir por una semana completamente expuestos ante el público, siendo observados 24 horas al día.

¿En qué consiste la Casa de Cristal?

La Casa de Cristal es una infraestructura completamente transparente y será instalada en un lugar muy concurrido de Santiago.

El grupo se enfrentará a ciertas dinámicas y dificultades durante su estadía, tal como ocurre dentro de la competencia de Gran Hermano, solo que un poco más acotado.

Uno de los desafíos, por ejemplo, será compartir tres camas e insumos limitados para su convivencia, lo que desencadenará particulares interacciones.

¿Se podrá ver EN VIVO lo que ocurra en la Casa de Cristal?

El público también podrá seguir el minuto a minuto de lo que haya pasado mediante una transmisión ininterrumpida y así poder estar al tanto de sus participantes favoritos.

La señal podrá ser vista a través de la app MICHV y del canal de Chilevisión en YouTube.