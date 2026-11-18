La voz de la casa más famosa del mundo impactó con su más reciente anuncio, en el cual reveló una etapa previa del reality que se llevará a cabo en un lugar muy concurrido de Santiago. Revisa acá de qué se trata.

Gran Hermano Chile cumplió con su palabra y sorprendió a todos al anunciar una nueva dinámica en la tercera temporada de este esperado reality de Chilevisión.

Se trata de la incorporación de la Casa de Cristal, una infraestructura que tendrá un importante rol en esta nueva edición del programa.

¿Qué es la Casa de Cristal y quiénes participan?

La Casa de Cristal es una estructura transparente que albergará a cuatro participantes desconocidos, quienes deberán convivir por una semana completamente expuestos ante el público.

Además, se enfrentarán a ciertas dinámicas y dificultades durante su residencia, tal como es costumbre dentro de la competencia de Gran Hermano.

Este recinto será instalado en un lugar muy concurrido de Santiago, donde todo el grupo estará bajo el escrutinio las 24 horas del día.

¿Se podrá ver EN VIVO lo que ocurra en la Casa de Cristal?

La audiencia también podrá seguir el minuto a minuto de lo que haya pasado mediante una transmisión continua.

La señal podrá ser vista a través de la app MICHV y del canal de Chilevisión en YouTube.

¿Hay un ganador?

Una vez terminada la semana, el público tendrá la misión de elegir al ganador mediante votaciones en tiempo real.

Quien adquiera la mayor cantidad de votos, tendrá la oportunidad de asegurar su cupo definitivo en Gran Hermano Chile.

Desde 2009, la Casa de Cristal se ha consolidado como una de las dinámicas más populares de Gran Hermano Brasil. Ahora, este exitoso formato tendrá su esperado debut en Chile, marcando un nuevo hito.

Revisa imágenes referenciales de la Casa de Cristal:

*Las fotos adjuntas corresponden a Gran Hermano Brasil.

Mira el anuncio oficial de La Casa de Cristal a continuación: