Secretos, mentiras y nuevos conflictos | Lo mejor de la semana | Traicionada

En Traicionada: Historia de un engaño, la semana estuvo marcada por intensos enfrentamientos, revelaciones inesperadas y decisiones que cambiaron el rumbo de sus protagonistas.

El drama estalló para nuestras protagonistas cuando Derin quiso ser el centro de atención, luego de que sus mentiras y su delicado estado emocional comenzaran a generar consecuencias en su entorno. Mientras Gönül intentó hacerse cargo de la crisis familiar, Haluk también enfrentó a su esposa por los secretos que mantenía ocultos.

Por otro lado, Asya comenzó a abrirle las puertas a una nueva historia junto a Aras, aunque la relación no estará libre de obstáculos. Volkan, incapaz de mantenerse al margen de la vida de su exesposa, buscará interferir en este acercamiento.

Además, el pasado de Aras comenzará a cobrar protagonismo con la llegada de Leyla a Estambul, mientras Ali protagonizará una inesperada desaparición que encenderá las alarmas de sus padres.

Revive los momentos más impactantes de esta semana en Traicionada: Historia de un engaño y descubre cómo avanzaron las historias de sus protagonistas en este capítulo especial de MiCHV haciendo clic en la siguiente imagen.