El volante nacional entregó detalles sobre la conversación del entrenador con el plantel en el camarín, asegurando que los jugadores están “muy agradecidos del trabajo que hizo con nosotros”.

Felipe Loyola, volante de la Selección Chilena, dio detalles de la charla que tuvo el plantel de La Roja con Nicolás Córdova tras el empate 0-0 ante Colombia este martes.

Consultado directamente sobre si el entrenador se despidió de los jugadoress, el futbolista del Pisa de Italia afirmó: “No, porque no se sabe”.

“Hubo una charla esperando a lo que vaya a pasar. Obviamente él tiene que seguir trabajando en las juveniles, tienen un proceso ahora que están en Qatar (con la Sub 17), así que él continúa trabajando”, comentó a la prensa.





La opinión de Felipe Loyola sobre el trabajo de Nicolás Córdova

En medio de su opinión sobre la chance de que asuma Manuel Pellegrini, el mediocampista señaló sobre Córdova: “Hablamos acá en la interna, le agradecimos personalmente todos como grupo”.

“El también nos dio sus palabras y el que venga, ya sea Manuel, ya sea otro, la decisión tiene que ser buscando lo mejor para Chile y para seguir creciendo. Si es él, bienvenido sea“, añadió.

Loyola insistió en que “nosotros estamos muy agradecidos del trabajo que hizo Nico con nosotros. De entregar todas sus herramientas y nos sirvió demasiado el trabajo que hacemos con él”.

“Todos los trabajos tienen un sentido y se hacen pensando en lo que puede ser el rival y la mejor grupal. Hubo muchas mejorías individuales como jugadores, obviamente después la crítica está porque los resultados por ahí no fueron tan buenos”, agregó.

El ex Huachipato recalcó que hay “un balance positivo tomando la cautela al momento de decirlo” e hizo un llamado a los hinchas a seguir apoyando.