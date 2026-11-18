El arquero fue titular en la caída ante Liberia por las Clasificatorias a la Copa Africana, partido que terminó con una invasión de hinchas a la cancha.

Vozinha otra vez no lo pasó bien con Cabo Verde. El arquero y su selección sufrieron una dura derrota 2-0 ante Liberia este martes por las Clasificatorias a la Copa Africana.

La caída complicó las aspiraciones de meterse en el torneo en Los Tiburones Azules, quienes están últimos en su grupo y ahora deben ganar en las próximas fechas a disputarse en marzo del 2027.

Además del negativo resultado, el futbolista de Colo Colo vivió un incómodo momento junto al plantel en plena cancha.





Vozinha tuvo que evacuar rápidamente la cancha

Tras el pitazo final, la transmisión oficial captó una invasión de hinchas al campo del Estadio Samuel Kanyon Doe Sports Complex.

Producto de esto, Vozinha y el resto de los jugadores tuvieron que evacuar de emergencia el césped y corrieron a toda velocidad rumbo a camarines.

Los fanáticos vulneraron las medidas de seguridad e ingresaron al recinto, lo que derivó en un complejo escenario que rápidamente se hizo viral.

Tras disputar dos encuentros con su selección, Vozinha regresará a Chile para enfocarse en la recta final de la temporada junto al Cacique.

En ese escenario, el principal objetivo del Popular es superar la llave de semifinales de Copa Chile contra O’Higgins e ir en busca de otro título.

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