La dirigencia emitió un comunicado para disculparse con los hinchas por la pésima campaña del equipo, informando una nueva decisión.

Rangers sigue viviendo un drama. Los talquinos sentenciaron el último fin de semana el descenso a la Segunda División Profesional tras terminar últimos en la Primera B.

Pese a que anunciaron que irán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) buscando revertir la situación, apostando a dar un vuelco en el fallo contra San Marcos de Arica, Los Piducanos comienzan a asumir la pérdida de la categoría.

Desde el club emitieron un comunicado en que manifestaron estar “conscientes de que debemos prepararnos para competir en la Segunda División Profesional, sin perjuicio de lo que pueda resolver el TAS”, a lo que sumaron una importante decisión.





El nuevo anuncio de Rangers tras bajar a Segunda División

El cuadro del Maule oficializó “la suspensión de todas las actividades de aniversario 124. Durante los próximos días, seguiremos informando sobre nuevos pasos para nuestra institución”.

Desde el Directorio Rojinegro SADP manifestaron “nuestras disculpas” y asumieron “la responsabilidad que a nosotros nos corresponde”.

El mensaje generó decenas de reacciones de los hinchas de Rangers, quienes arremetieron contra la dirigencia por el mal momento de la institución.

“Mancharon 124 años de historia”, “esto se hace dando la cara” y “le deben respeto a Talca” fueron algunas de las reacciones de los aficionados.

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