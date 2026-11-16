“Fracasados”: Hincha encara a dirigente de Rangers tras descenso a Segunda División

Mientras conversaba con la prensa, un fanático interrumpió a Fabián Marzuca, gerente deportivo de la institución, y le expresó su molestia por perder la categoría.

Duros coletazos trajo el descenso de Rangers de Talca a Segunda División Profesional, hecho histórico en los 124 años del club.

Los Piducanos igualaron 0-0 ante Santa Cruz por la fecha 30° de la Primera B, sentenciando la pérdida de la categoría en un hecho que conmocionó a los hinchas.

Tras el encuentro, uno de los fanáticos encaró al gerente deportivo de la institución, Fabián Marzuca, al que le recriminó los resultados y trató de “fracasados”.





El tenso momento entre hincha de Rangers y Fabián Marzuca

Mientras el directivo conversaba con los medios de comunicación, el fanático lo interrumpió y acusó que estaban dando “un discurso preparado”.

El dirigente respondió que en el equipo “estamos todos dolidos. Vamos a hacer el análisis. Pero no es el momento ahora. Hoy día no”.

Ante esto, el aficionado replicó: “Nunca es el momento. Son fracasados, te lo digo en tu cara, mírame a los ojos, fracasados. Nos mandaste a esta división y eso no se te va a olvidar nunca. Fracasados”.

El hecho no pasó a mayores y fue viralizado por Redgol, donde se expresó el malestar de los hinchas del cuadro de Talca.

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