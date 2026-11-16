Con burla incluida: La UC le da un nuevo remezón a la U tras eliminarla de la Liga Femenina

Las Cruzadas clasificaron a la final del torneo nacional tras superar a Las Azules en el Claro Arena, resultado que les permitió asegurar su presencia en la Copa Libertadores 2027.

Universidad Católica sueña en grande e irá por el primer título de su historia en la Liga Femenina, luego de eliminar en semifinales a Universidad de Chile.

Las Cruzadas se impusieron 2-0 este domingo en el Claro Arena con los goles de Pamela Cabezas y Amparo Abarca, dándole un duro remezón a Las Azules al superarlas por un global de 6-1.

El triunfo no solamente le permitió a La Franja instalarse en la lucha por el título, sino que aseguraron su presencia en la Copa Libertadores Femenina 2027.

La escuadra de la precordillera jugará por primera vez el torneo más importante del continente, lo que genera mucha ilusión en los hinchas de cara al futuro.





La burla de la UC tras eliminar a la U en la Liga Femenina

El triunfo fue aprovechado con todo por la UC, quienes se burlaron sin piedad de la U luego de asegurar la llave en su estadio.

“La casa propia siempre se respeta”, indicaron en el posteo que celebró la victoria y que generó numerosas reacciones de los usuarios.

En la gran final de la Liga Femenina, Las Cruzadas jugarán ante Colo Colo que dejó en el camino a Coquimbo Unido por un global de 3-1.