La alegría de Eduardo Vargas tras renovar su contrato con la U: “Lo venía buscando”

Turboman no ocultó su alegría por sellar su permanencia en Los Azules y trazó sus objetivos de cara al 2027. “Merecemos un campeonato”, manifestó.

Muy satisfecho se mostró Eduardo Vargas tras renovar su contrato con Universidad de Chile, club que anunció la permanencia de Turboman este jueves.

El delantero extendió su vínculo hasta diciembre del 2027, confirmando su presencia para los 100 años que festejará el cuadro laico.

Eduardo Vargas apuesta a ganar el campeonato 2027

Tras colocar la firma, el goleador de Los Azules no ocultó su alegría y manifestó: “Es muy importante para mí, lo venía buscando. Me he sentido muy cómodo y quedarme otro año más acá me pone muy feliz. Me encanta estar en la U, es mi segunda casa”.





“Soy un agradecido de estar con este gran grupo. Mis objetivos son poder llevar a lo más alto al equipo. Me estoy preparando de una manera que nunca lo había hecho y eso se refleja dentro del campo. Lo importante es ayudar al equipo”, agregó.

De cara al centenario de la institución, el ariete destacó que “formar parte de los 100 años va a ser increíble” y trazo su próximo gran objetivo.

“Voy a intentar esforzarme más todavía para que el 2027 podamos salir campeones. Merecemos un campeonato”, concluyó.

Tras sellar su retorno al Romántico Viajero en enero pasado, Vargas se ha consagrado como el goleador de la U al convertir 17 tantos en 35 partidos disputados entre todas las competencias.

Contando sus dos etapas, el oriundo de Renca jugó 113 partidos con el equipo de sus amores en los que marcó 49 dianas y obtuvo tres títulos.