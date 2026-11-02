Tras perder el clásico: Los polémicos gestos de Eduardo Vargas y Marcelo Morales a hinchas de la UC

Molestos por la derrota en el Claro Arena, los futbolistas se retiraron realizando diversos gestos a los aficionados del Claro Arena.

Polémica causaron los gestos de Eduardo Vargas y Marcelo Morales, quienes desafiaron a los hinchas tras la caída de Universidad de Chile ante Universidad Católica.

Los Cruzados se impusieron 1-0 en el Claro Arena a Los Azules, cuadro que quedó prácticamente sin chances de alcanzar a Colo Colo en la lucha por el título de la Liga de Primera.

Al momento de abandonar la cancha e irse a los vestuarios, ambos jugadores respondieron a los fanáticos que estaban en la tribuna oficial del estadio.





Los gestos de Eduardo Vargas y Marcelo Morales

Turboman miró el escudo de su camiseta y les sacó en cara la estrella conseguida por la Copa Sudamericana 2011, donde fue gran figura.

Adicionalmente, el delantero y referente del Romántico Viajero hizo un gesto con su mano derecha segundos antes de irse a los vestuarios.

Por su parte, Morales simuló tener frío por jugar en San Carlos de Apoquindo en medio de los insultos recibidos por aficionados cruzados.

Consultado por esta situación, el defensor de La Franja, Agustín Farías, apuntó que “no lo vi, entiendo que sea folclore del fútbol, pero siempre caemos en lo mismo”.

“Ojalá que podamos cambiar eso, de adentro para fuera, y que esas cosas no pasen”, comentó el zaguero que tuvo un buen rendimiento en el clásico universitario.

Mira los gestos acá

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