El Cacique quedó a solamente un paso de quedarse con el título tras su victoria sobre Universdad de Concepción y la caída de Los Azules.

La ANFP realizó una modificación y programó en simultáneo los próximos partidos de Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera.

Pensando en que Los Albos pueden asegurar el título, el organismo confirmó que ambos elencos jugarán a la misma hora el próximo domingo 8 de noviembre.

El Cacique visitará a Ñublense por la jornada 27° del torneo, mientras que Los Azules serán locales frente a Cobresal.





Colo Colo quedó a un pasó del título

Con la goleada 6-1 sobre Universidad de Concepción, sumada a la caída del cuadro laico contra Universidad Católica, el Popular quedó a solamente un paso de coronarse campeón.

Para levantar la copa en la próxima fecha, a Colo Colo le alcanza con un triunfo por cualquier marcador al elenco chillanejo.

En caso de conseguir un empate, los pupilos de Fernando Ortiz deberán esperar un tropiezo del Romántico Viajero con los Los Mineros que siguen peleando por escapar del descenso.

Los Albos son líderes del certamen con 58 puntos tras las primeras 26° jornadas, superando ampliamente a la U que se mantiene segunda con 48 unidades.

Fecha y hora de los partidos de Colo Colo y la U