Colo Colo golea a la U. de Concepción con un Correa intratable y se acerca al título

Los albos se impusieron contundentemente por 6 a 1 al conjunto penquista en el Estadio Monumental.

Ganó, goleó y gustó. Colo Colo no tuvo complicaciones y se impuso de manera categórica por 6 a 1 a la Universidad de Concepción en el Estadio Monumental.

La figura de la jornada fue el delantero Javier Correa quién marcó cuatro de las seis anotaciones albas en un partido en el que el elenco popular fue superior de principio a fin.





Álvaro Madrid abrió la cuenta para el Cacique a los 6′ de la primera etapa. Después vendría el show de Correa quien a los 9′, 19′, 36′ y 44′, estiró las cifras para Colo Colo.

Ya en la segunda etapa, Fuentealba marcó el descuento para los del Campanil a los 47′, sin embargo, Sosa a los 52′, cerró la goleada alba que dejó a los albos más cerca del título.

Con este resultado, Colo Colo se consolida en la cima del torneo con 58 puntos, 10 más que la Universidad de Chile, que es su escolta y que juega este domingo el clásico universitario frente a Católica en el Claro Arena.

Los penquistas por su parte enfrentan este jueves a O’Higgins en el Ester Roa de Concepción en un duelo crucial en la lucha por el descenso.