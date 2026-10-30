Se adelanta el clásico: Partido entre la UC y la U cambia de horario por nuevo sistema frontal

Las autoridades determinaron modificar el horario del duelo por las lluvias pronosticadas en Santiago, decisión que fue ratificada por la ANFP.

Nuevo cambio en el fútbol chileno. La ANFP oficializó este viernes que el partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile se adelantó para las 12:30 horas del domingo 1 de noviembre.

El duelo estaba fijado para las 17:30 horas en el Claro Arena, pero un nuevo sistema frontal e intensas lluvias pronosticadas generaron alerta en las autoridades.

Para no suspender el duelo, hubo un consenso entre las partes involucradas y se optó por modificar solamente el horario.





De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, se espera una jornada “nublada y con chubascos aislados” en la tarde en la capital, mientras que en la mañana estará solamente nublado.

Lo más complejo sería el sábado 31 de octubre, donde se anticipa “probable tormenta eléctrica” en una situación similar a la de otros días.

¿Cuándo juegan U. Católica y U. de Chile?

El choque de la UC ante la U se jugará el próximo domingo 1 de noviembre a partir de las 12:30 horas, disputándose en el Claro Arena.

El encuentro es fundamental pensando en el Chile 2 que entrega pasajes para la Copa Libertadores 2027, donde Los Azules llegan con una ventaja de 5 puntos en la tabla de posiciones.