Mucho más que un clásico: La millonaria cifra que puede asegurar la U si vence a la UC

Los Azules dejarían prácticamante amarrado el Chile 2 si vencen a Los Cruzados en el Claro Arena, lo que les permitiría clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Universidad de Chile puede dar un golpe letal a Universidad Católica en la pelea por el Chile 2, el que entrega pasajes directos a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Si ganan en el Claro Arena el próximo domingo 1 de noviembre, Los Azules prácticamente amarrían el segundo lugar de la tabla al sacarle 8 puntos de diferencia al elenco Cruzado con solamente 12 en juego.

Esto le permitiría no solamente seguir a la caza de Colo Colo en busca del título, sino que también dejar casi asegurado un suculento premio económico.





La U podría asegurar millonaria ganancia

El equipo que clasifique a la zona de grupos de la Libertadores recibirá 3 millones de dólares de parte de la Conmebol, cifra que puede aumentar con los bonos por victoria.

El Romántico Viajero disputó por última vez el torneo en 2025, donde quedó eliminado en esta instancia al ser tercero por detrás de Estudiantes de La Plata y Botafogo.

Un punto importante es que la U tiene que seguir cumpliendo la sanción por los incidentes con Independiente en la Copa Sudamericana del año pasado, donde hay prohibición de jugar con hinchas en sus duelos de local y visitante.

A Los Azules todavía les quedan cuatro compromisos de castigo, lo que podría cumplir el próximo año en caso de avanzar en el terreno internacional.