U. Católica consiguió un amargo empate ante Audax antes del Clásico Universitario

Los Cruzados y los Itálicos igualaron 1-1 en el Claro Arena en un duelo pendiente de la fecha 24 de la Liga de Primera.

Universidad Católica y Audax Italiano se enfrentaron esta noche en el Claro Arena en un duelo pendiente de la fecha 24 de la Liga de Primera.

El encuentro en la precordillera terminó igualado 1-1 tras los tantos de Fernando Zampedri a los 28 minutos y César Pinares a los 55′ mediante lanzamiento penal.

En los últimos minutos los Cruzados se lanzaron con todo sobre el arco defendido por Tomás Ahumada y generaron varias opciones de gol, pero no lograron volver a batir al guardameta.

Ambos equipos terminaron con 10 jugadores tras las expulsiones en el primer tiempo de Michael Vadulli y Fernando Zuqui.





La UC recibirá a la U en el Clásico Universitario

Ahora, la UC, que acumula dos partidos sin triunfos, tras este empate y la caída ante Unión La Calera, recibirá el próximo domingo 1 de noviembre (17:15 horas) a Universidad de Chile en una nueva edición del Clásico Universitario.

En aquel duelo Católica intentará descontar puntos ante su más tradicional rival, que tiene 48, cinco más que el equipo que dirige Daniel Garnero y que se ubica tercero en la tabla tras Colo Colo y la U.