Se frena la definición: ANFP suspende última fecha de la Primera B tras desafiliación de San Marcos

La jornada final no se disputará por decisión de la ANFP, poniendo en pausa la definición de la Liga de Ascenso.

La ANFP decidió suspender la fecha 30° de la Primera B, situación que se dio tras la desafiliación de San Marcos de Arica.

En medio de las confusiones sobre las consecuencias que trae para la tabla de posiciones la determinación, conocida este martes, se determinó pausar el cierre del torneo.

La jornada estaba fijada para este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.





Fecha 30° de la Primera B fue suspendida

La reprogramación llegó en plena lucha por el título entre San Luis de Quillota y Cobreloa, cuadros que van por el ascenso directo a Primera División.

Los Canarios enfrentan precisamente a San Marcos de Arica en condición de visitante, lo que causaba una gran interrogante por los puntos en disputa.

De acuerdo al fallo emitido por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, todos los duelos de Los Bravos del Morro se contaron como perdidos por un marcador 3-0.

Sin embargo, en las últimas horas se especuló con que el veredicto no movía la tabla de posiciones y todo se definía en cancha.

Ante este embrollo, la dirigencia nacional optó por reprogramar el cierre del apasionante torneo.