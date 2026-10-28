U. Católica vs Audax Italiano: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

Universidad Católica y Audax Italiano se ponen al día en la Liga de Primera, chocando este miércoles en un partido clave para ambos.

Universidad Católica recibe a Audax Italiano en un desafío clave este miércoles, partido que es válido por la fecha 24° de la Liga de Primera y que estaba pendiende a causa del sistema frontal que afectó a la comuna de Las Condes.

Los Cruzados necesitan con urgencia el triunfo para seguir en la pelea por el Chile 2, apostando a conseguir estos puntos y vencer el próximo fin de semana a Universidad de Chile.

Por la otra vereda, Los Itálicos buscan una victoria que les permitiría alejarse por completo de la lucha por el descenso.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. Católica vs Audax Italiano?

El partido de U. Católica vs Audax Italiano será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming HBO Max emitirá de manera online este cotejo por la Liga de Primera. Para poder verlo, debes ingresar a la aplicación con tu usuario y clave.

Hora del partido entre U. Católica y Audax Italiano por la Liga de Primera

El encuentro de La Franja contra el cuadro de La Florida inicia a las 20:30 horas de Chile de este miércoles 28 de octubre.

El escenario es el Claro Arena, mientras que el árbitro encargado de impartir justicia es Mathías Riquelme.