Puede ser clave: La leve ventaja que la U le sacó a la UC en la lucha por el Chile 2

Pensando en la clasificación a la próxima Copa Libertadores, la goleada ante Ñublense le permitió a Los Azules pasar al frente en un aspecto que puede ser determinante.

Universidad de Chile levantó cabeza y goleó 6-0 a Ñublense este lunes, sumando tres puntos vitales en la lucha con Universidad Católica por el Chile 2 en la Liga de Primera.

Si bien en Los Azules hay ilusión de alcanzar en el liderato a Colo Colo, que está 9 puntos arriba, la pelea más próxima de Los Azules sigue siendo con Los Cruzados por el boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Pensando en eso, los pupilos de Fernando Gago lograron un aspecto que puede ser determinante a la hora de la definición.





La U recupera la ventaja en la diferencia de goles

Gracias a la contundente victoria, el cuadro laico mejoró considerablemente la diferencia de gol y superó a La Franja.

Actualmente, el Romántico Viajero tiene 45 puntos y +22, mientras que el equipo de la precordillera asoma con 42 unidades y +17, aunque con un duelo pendiente frente a Audax Italiano.

En caso de que ambos equipos terminen igualdados en puntos al cierre del torneo, el primer criterio de desempate es justamente es la diferencia entre tantos marcos y recibidos.

A falta de seis jornadas para el término del campeonato, la U visitará a la UC el próximo 1 de noviembre en el Claro Arena en un compromiso trascendental para ambos.