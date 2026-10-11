Coquimbo Unido goleó a Colo Colo y le cortó su racha en la Liga de Primera

Coquimbo Unido se impuso por un histórico 5-2 a Colo Colo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

Coquimbo Unido goleó por 5-2 a Colo Colo en un duelo válido por la fecha 24 de la Liga de Primera, disputado en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Nicolás Johansen abrió la cuenta para Los Piratas a los dos minutos de iniciado el encuentro. Luego, Javier Correa apareció para marcar el empate 1-1, pero la igualdad duró poco. Johansen puso el 2-1 en el minuto 23.

Cinco minutos después, Guido Vadalá amplió la ventaja y dejó el marcador 3-1 a favor de Coquimbo Unido antes del descanso.





En el complemento, Colo Colo reaccionó de entrada y Arturo Vidal descontó con un remate que clavó en el ángulo. Sin embargo, a los 57 minutos, Benjamín Chandía anotó el 4-2 para los locales.

Finalmente, Lucas Pratto sentenció el 5-2 definitivo y selló una contundente victoria para Coquimbo Unido. Así, tras tres derrotas consecutivas, el cuadro pirata volvió al triunfo con una histórica goleada ante el Cacique.

Por su parte, Colo Colo perdió su racha en la Liga de Primera, pero se mantiene como líder del campeonato.