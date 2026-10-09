“Quiero ser sincero”: Destapan el importante gesto que tuvo Jorge Valdivia con Colo Colo

Claudio Borghi reveló que el Mago fue transferido pocos meses antes de que finalizara su contrato, lo que le permitió al Cacique ganar dinero.

Claudio Borghi sorprendió al contar una desconocida situación de Jorge Valdivia en Colo Colo, revelando que tuvo un gesto con el club para no irse en condición de libre.

Todo se dio a mediados del 2006, donde el Mago fue transferido al Palmeiras tras haber sido campeón con el Cacique.

Si bien reconoció que “no tengo buena relación con Jorge”, el Bichi destacó la actitud que tuvo el ex futbolista con el club que lo formó.





Jorge Valdivia evitó irse libre de Colo Colo

En entrevista con La Pizarra de Kraneo TV, el estratega argentino habló de la época en la que dirigió al Cacique (2006-2008) y rememoró la partida del ex volante.

“Quiero ser sincero. Yo no tengo buena relación con Jorge, pero quiero ser sincero porque él quedaba libre en Colo Colo”, señaló.

Borghi afirmó que “si él esperaba unos meses más, quedaba libre y se quedaba con todo el dinero de su pase y él tuvo la buena voluntad de irse antes y que Colo Colo ganase dinero con su pase”.

Pocos días después de ganar el Apertura del 2006, donde vencieron a Universidad de Chile en la final, Valdivia fichó por el Palmeiras a cambio poco más de 3 millones de dólares.

El otrora mediocampista fue figura en el Verdao y se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la hinchada, teniendo dos ciclos en los que ganó tres títulos.