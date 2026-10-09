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No olvida al Cacique: Jordhy Thompson manda nuevo guiño a Colo Colo tras extender su estadía en Rusia

Pese a no concretar su regreso, el delantero sigue dando muestras de cariño al Popular y esta vez compartió una llamativa foto en redes sociales.

CHV Noticias
Por CHV Noticias

Jordhy Thompson no se olvida de Colo Colo. El delantero del FC Orenburg sorprendió al hacer un guiño a su ex club en redes sociales.

El joven de 22 años publicó una serie de fotos en Instagram, entre las que hay retratos familiares y parte de su entrenamiento en Rusia.

Una de las imágenes que llamó la atención fue con el atacante vistiendo la camiseta del Cacique, apareciendo sonriente junto a unos amigos.

El futbolista chileno ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de retornar a Macul, incluyendo una polémica decisión de no sumarse a su actual equipo a mitad de año para concretar su regreso.

Pese a sus deseos, el formado en el Popular regresó a la institución y terminó renovando su contrato hasta el 2030 en medio de una nueva controversia personal.

 

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Los numeros de Jordhy Thompson esta temporada

Tras sumarse tarde a la pretemporada, Thompson ha disputado solamente dos partidos con el FC Orenburg esta temporada.

El delantero no ha convertido goles, aunque sí aportó con una asistencia en el empate 2-2 ante el Akron Tolyatti por la liga local.

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