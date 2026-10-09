No olvida al Cacique: Jordhy Thompson manda nuevo guiño a Colo Colo tras extender su estadía en Rusia

Pese a no concretar su regreso, el delantero sigue dando muestras de cariño al Popular y esta vez compartió una llamativa foto en redes sociales.

Jordhy Thompson no se olvida de Colo Colo. El delantero del FC Orenburg sorprendió al hacer un guiño a su ex club en redes sociales.

El joven de 22 años publicó una serie de fotos en Instagram, entre las que hay retratos familiares y parte de su entrenamiento en Rusia.

Una de las imágenes que llamó la atención fue con el atacante vistiendo la camiseta del Cacique, apareciendo sonriente junto a unos amigos.





El futbolista chileno ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de retornar a Macul, incluyendo una polémica decisión de no sumarse a su actual equipo a mitad de año para concretar su regreso.

Pese a sus deseos, el formado en el Popular regresó a la institución y terminó renovando su contrato hasta el 2030 en medio de una nueva controversia personal.

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Los numeros de Jordhy Thompson esta temporada

Tras sumarse tarde a la pretemporada, Thompson ha disputado solamente dos partidos con el FC Orenburg esta temporada.

El delantero no ha convertido goles, aunque sí aportó con una asistencia en el empate 2-2 ante el Akron Tolyatti por la liga local.