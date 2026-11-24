Deportes Limache, Everton, La Serena y Huachipato son algunos de los clubes que pelean por entrar a copas internacionales, todo esto a falta de dos fechas para el término de la Liga de Primera.

La recta final de la temporada ha desatado una infartante lucha por acceder a la Copa Sudamericana, donde hay al menos siete equipos involucrados a falta de dos fechas para el cierre de la Liga de Primera.

El torneo nacional entrega tres cupos directos para el prestigioso certamen, al que se suma el perdedor del duelo entre el tercer clasificado y el ganador de la Copa Chile.

Por ahora, los elencos que estarían clasificando serían Deportes Limache y Everton, esto a la espera de definir si corre la lista para el resto de elencos.





Los 7 equipos que luchan por entrar a la Copa Sudamericana

Además de los mencionados, los otros clubes que sueñan con la Sudamericana son La Serena, Deportes Concepción, Palestino, Ñublense y Huachipato.

Un punto que genera gran tensión es que del puesto 5° al 11° hay solamente tres puntos de diferencia, lo que hace más emocionante esta pelea.

Otro factor relevante es la situación de Coquimbo Unido, cuadro que actualmente está cuarto en la tabla y que aseguró su participación en la próxima Copa Libertadores al ser campeón de la Copa de la Liga.

Los conjuntos que accedan a la Sudamericana recibirán un monto cercano a los 225.000 dólares, cifra que puede aumentar en caso de superar la ronda preliminar y meterse en la fase de grupos.

Tabla de posiciones Liga de Primera