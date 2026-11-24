A casi un mes del trágico fallecimiento del futbolista español, el arquero retomó los entrenamientos con el FC Andorra.

Jesús Owono regresó esta semana a los entrenamientos del FC Andorra, participando de la práctica a casi un mes del fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda.

El futbolista español perdió la vida horas después de recibir un rodillazo del arquero en un duelo contra el Tenerife por la Segunda División local, situación que conmocionó al mundo.

Tras pasar varias semanas alejado de la actividad y realizar trabajo sicológico, el que todavía se mantiene, el ecuatoguineano apareció por las instalaciones de su club.





Jesús Owono entrena en solitario

De acuerdo con lo indicado por medios locales, el guardameta de 25 años llevó a cabo entrenamientos en solitario y enfocados en el aspecto físico, aunque se ha dado tiempo de compartir con el resto del plantel.

La idea del cuerpo técnico es que todavía no haga trabajos relacionados al pórtico, buscando que se acomode poco a poco a su antigua rutina.

Owono, que recibió una sanción de 12 fechas por lo ocurrido con Jesús de Miguel, reapareció en público el pasado viernes 20 de noviembre al acudir al estadio para ver a su club ante el Leganés.

El arquero vio desde la tribuna la derrota 3-1 de su elenco, mostrándose muy afectado en el homenaje realizado por la institución al fallecido jugador español.