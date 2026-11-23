José Cabero consignó la interrupción del encuentro disputado en el Estadio Monumental, mencionando que se omitieron “las advertencias realizadas por altoparlantes”.

Este lunes se dio a conocer el informe del árbitro José Cabero tras el partido entre Colo Colo y Universidad Católica, el que terminó con goleada 3-0 a favor de Los Albos.

El juez consignó el lanzamiento de bengalas y fuegos artificiales en el Estadio Monumental, mencionando en primera instancia que se produjo un retraso en el comienzo del encuentro.

“Al momento del ingreso de los equipos a la cancha se lanza una gran cantidad de pirotecnia y papeles desde distintos lugares del estadio, lo que retarda el inicio del partido 5 minutos”.





Informe arbitral consignó pirotecnia de hinchas de Colo Colo

El colegiado precisó que estos elementos se arrojaron desde las tribunas Arica, Lautaro y Cordillera, lo que obligó a detener el compromiso.

“Entre el minuto 37 y 42 se encienden bengalas, bombas de humo, bombas de estruendo y se lanza una cantidad indeterminada de pirotecnia desde los sectores Cordillera y Arica, a pesar de las advertencias realizadas por altoparlantes”, señaló.

Adicionalmente, Cabero sostuvo que el segundo tiempo arrancó con un retraso de cuatro minutos y que hubo otros dos momentos similares, específicamente al 47′ y 90′.

Producto de esto, Los Albos arriesgan sanciones que van desde multas económicas hasta restricción de aforo en sus siguientes encuentros.

De cara al cierre de la Liga de Primera, el último cotejo de Colo Colo en condición de local será el sábado 28 de noviembre frente a Deportes La Serena.