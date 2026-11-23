Allen Chapman, juez que impartió justicia en el partido entre Inter Miami y Columbus Crew, respaldó su decisión de no sacar la tarjeta roja a La Pulga por la agresión al chileno.

Sigue la polémica por la agresión de Lionel Messi a Gonzalo Tapia. Ahora, el árbitro Allen Chapman explicó por qué no expulsó al argentino en la derrota 3-0 del Inter Miami ante Columbus Crew por los playoffs de ida de la MLS.

La Pulga arrojó un fuerte pelotazo en la cara del delantero chileno al intentar sacar un lateral, jugada que terminó con tarjeta amarilla para ambos involucrados.

Pese a que se acusó al argentino de ser beneficiado en la acción, el juez justificó totalmente su decisión en el duelo que se robó las miradas el último fin de semana.





Árbitro justificó no expulsar a Messi por agresión a Gonzalo Tapia

Consultado por la situación, el colegiado afirmó que no hubo una fuerza excesiva y que el comportamiento del ídolo trasandino no fue inapropiado.

“La fuerza empleada fue mínima y la acción no alcanzó el nivel de conducta violenta”, señaló sin entregar más detalles.

Chapman tiene amplia experiencia impartiendo justicias en la liga norteamericana, siendo elegido el mejor árbitro del fútbol estadounidense en 2017.

Pese al amargo momento, Tapia se desquitó anotando un doblete en la goleada 3-0 de su equipo frente a Las Garzas en condición de visitante.

La revancha se disputará el próximo viernes 27 de noviembre, comenzando a las 22:00 horas de Chile.