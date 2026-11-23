El delantero chileno, que brilló con un doblete ante el Inter Miami en la MLS, le bajó el perfil a la agresión de parte de la estrella argentina.

Gonzalo Tapia le bajó el perfil al pelotazo recibido por parte de Lionel Messi en último fin de semana, imagen que generó gran controversia.

La Pulga perdió el control y sacó un lateral directamente a la cara del chileno, quien brilló con un doblete en la victoria 3-0 del Columbus Crew ante Inter Miami por la ida de los playoffs de la MLS.

Lejos de molestarse por lo ocurrido, el delantero nacional se mostró tranquilo y aseguró que todo quedó en la cancha.





¿Qué dijo Gonzalo Tapia sobre el pelotazo de Lionel Messi?

Consultado por la situación, el formado en Universidad Católica afirmó a un medio local que sencillamente “no pasó nada”.

“Fue una jugada de partido, queda ahí y no le veo mayor importancia que eso”, comentó el ariete de 24 años.

Tapia descartó opinar sobre si Messi merecía tarjeta roja e insistió en que “es parte del juego, como nos pudo haber pasado a nosotros en otra jugada. Terminó ahí y ya está. Ahora hay que estar tranquilos”.

La revancha entre Columbus Crew e Inter Miami se disputará este viernes 27 de noviembre a partir de las 22:00 horas de Chile.

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#MLS | Gonzalo Tapia habla sobre el incidente con Lionel Messi: “No pasó nada, fue una jugada de partido y queda ahí. Es solamente eso” También se refiere a la influencia que puede tener el clima en el segundo partido. #Crew96 #InterMiamiCF https://t.co/XAyTFMGJlE — Deporte Total USA (@deportetotalusa) November 22, 2026