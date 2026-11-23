Tras la contundente derrota 3-0, plantel y dirigencia de Los Cruzados afirmaron que no había agua caliente en el vestuario del recinto de Macul.

La derrota 3-0 ante Colo Colo no fue el único dolor de cabeza para Universidad Católica. Tras la caída, desde Los Cruzados acusaron que no contaban con agua caliente en su camarín.

La situación se dio a conocer en la conferencia de prensa del entrenador Daniel Garnero, la que se redujo por inconvenientes con el suministro.

Posteriormente, el volante Fernando Zuqui sostuvo: “No nos bañamos, cosas mejor no opinar. No salía agua caliente ni fría”.





Matías Claro apunta contra Colo Colo por falta de agua

Consultado por la situación, el presidente de Cruzados, Matías Claro, se mostró incómodo por este hecho y apuntó: “No tenía agua. No tenemos ninguna explicación, algo con unas bombas”.

“Yo no lo entiendo. Estamos en un club de primer nivel de Chile y no tener agua es una cosa media extraña. Pregúntenle a ellos. Entiendo que se cortó en el entretiempo y para el final”, agregó.

La caída contra Los Albos complicó seriamente las aspiraciones de La Franja de conseguir el Chile 2, quedando a cinco puntos de Universidad de Chile a falta de solamente dos jornadas para el cierre de la Liga de Primera.

Los últimos dos cotejos de la UC serán ante Huachipato como local y Universidad de Concepción en condición de forastero.