El Cacique recibirá a los Cruzados en el Estadio Monumental por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026. Revisa el horario y cómo seguir el partido por TV y online.

Este domingo 22 de noviembre Colo Colo recibirá a Universidad Católica en el Estadio Monumental, en una nueva edición del clásico válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

El Cacique disputará el clásico número 190 con el título del campeonato nacional ya asegurado.

Por su parte, Universidad Católica buscará sumar tres puntos en su lucha por un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs Universidad Católica?

El encuentro entre albos y cruzados será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

El clásico también se podrá seguir online a través de la plataforma de streaming HBO Max.

¿A qué hora juegan Colo Colo y Universidad Católica por la Liga de Primera?

El duelo por la fecha 28 del campeonato nacional comenzará a las 18:00 horas de Chile de este domingo 22 de noviembre.