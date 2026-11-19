Colo Colo recibirá a Universidad Católica en un choque crucial por la Liga de Primera, donde Los Cruzados están obligados a ganar para seguir en carrera por el Chile 2.

Un partido determinante es el que jugarán Colo Colo y Universidad Católica, cuadro que se medirán en una esperada nueva edición del clásico.

Por la fecha 28° de la Liga de Primera, el Cacique estrena de manera oficial el título frente a uno de sus grandes rivales que se juega gran parte del año.

Los Cruzados no pueden dejar pasar puntos y está obligados a imponerse como visitantes, lo que les permitiría seguir a la caza de Universidad de Chile en la pelea por el Chile 2.





¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo y U. Católica por la Liga de Primera?

El partido de Colo Colo ante Universidad Católica está fijado para este domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas de Chile.

El escenario para este esperado compromiso es el Estadio Monumental, donde se espera una verdadera multitud.

¿Dónde ver el partido de Colo Colo vs U. Católica?

El choque de Los Albos contra el elenco estudiantil será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

De manera online, el encuentro será emitido por la plataforma de streaming HBO Max, a la cual debes acceder con tu usuario y clave.